Olio d’oliva bio e di alta qualità, Brescia scende in passerella

Valerio Pozzi

Due le Dop della provincia, 2mila gli ettari coltivati con l’85% degli impianti

Una bottiglia di olio d'oliva - © www.giornaledibrescia.it

Un quadro ampio ed aggiornato sulla produzione di una eccellenza alimentare dove tanto il produttore quanto il consumatore non paiono saperne mai abbastanza. Protagonista è l’olio d’oliva nei suoi caratteri sia economici, come alimentari e nutritivi. Il poderoso lavoro sull’industria dell’olio d’oliva, in attesa della prossima campagna di raccolta delle olive, è stato approfonditamente studiato dall’Area Studi di Mediobanca. Un rapporto che, in ogni caso, interessa la Lombardia ma soprattutto il