Dopo dodici anni le suore tornano a Lograto. Il loro arrivo, molto atteso, è stato accolto con entusiasmo dalla comunità parrocchiale che ha dato il benvenuto a suor Claudia, suor Sara e suor Sonia ieri mattina. Le tre missionarie francescane della Pentecoste sono pronte ora a mettere a disposizione del paese la propria fede e il proprio servizio.
Celebrazioni
La giornata di festa è iniziata con la celebrazione della messa presieduta da monsignor Giovanni Palamini, vicario episcopale per la vita consacrata, in rappresentanza del vescovo. Al termine della funzione le tre religiose hanno liberato in cielo delle colombe, un gesto simbolico di pace e di buon auspicio per il cammino che le attende. La mattinata è poi proseguita in oratorio, dove un rinfresco e un pranzo hanno riunito amici, conoscenti e fedeli pronti ad accompagnarle in questa nuova esperienza.
Le missionarie arrivano da Romano di Lombardia, dove hanno prestato il loro ultimo servizio, e ora si stabiliranno in paese. «La loro presenza è un grande dono per tutta la comunità – commenta don Sergio Merigo, parroco di Lograto –. Il loro arrivo ha assunto un significato ancora più particolare in quest’anno, nel quale ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco. La loro testimonianza di fede sarà una ricchezza per tutti noi». Le tre sorelle, in attesa di una sistemazione definitiva, sono ospitate provvisoriamente da una famiglia di Lograto ma l’ipotesi è che possano trasferirsi in una parte dell’ex oratorio femminile non destinato alla vendita.
«Lograto ha sempre avuto le suore nella propria parrocchia – ricorda don Sergio –. Le ultime a lasciare il paese, dodici anni fa, furono le suore dorotee, che per lungo tempo avevano gestito servizi importanti come la scuola dell’infanzia e l’orfanotrofio. Il loro ritorno ha portato grande felicità in tutta la comunità religiosa».
Per la comunità
Le tre missionarie si sosterranno attraverso il proprio lavoro, elemento centrale della spiritualità francescana, ma saranno anche coinvolte in diverse attività parrocchiali. Dal rapporto con i giovani alla catechesi, fino agli ambiti caritativo e liturgico, non mancheranno le occasioni per mettere a disposizione della comunità la propria presenza e il proprio servizio.