Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Torna «Freskissimo», l’après-ski della Bassa bresciana

A Lograto l’appuramento dalle 19 all’una di notte. Appuntamento in via Calini, nell’ex zona feste. Si balla tra tute da sci, maschere e musica
Il paese si trasforma in Lograto d'Ampezzo - © www.giornaledibrescia.it
Il paese si trasforma in Lograto d'Ampezzo - © www.giornaledibrescia.it
AA

L’anno scorso furono oltre mille i giovani che invasero il parco di Villa Morando, a Lograto, ballando fino a tarda notte tra tute da sci, maschere e musica. Un successo travolgente che quest’anno è pronto a ripetersi: sabato, dalle 19 all’una di notte, torna «Freskissimo», il primo après-ski della Bassa bresciana organizzato dalla Pro loco con il patrocinio del Comune di Lograto.

Per l’edizione 2026 la festa cambia scenario e si sposta in via Calini, nell’ex zona feste, pronta a trasformarsi per una notte in una vera località di montagna. Musica, cibo e drink scandiranno il ritmo di una serata fuori dagli schemi, pensata per chi ha voglia di divertirsi e sentirsi, anche solo per qualche ora, sulle piste da sci.

Durante la serata sarà possibile acquistare gli skipass dedicati, che daranno diritto a consumazioni e gadget esclusivi.

Una sola regola, ma fondamentale: Freskissimo è un vero après-ski, quindi l’abbigliamento dovrà essere rigorosamente a tema. Caschi, maschere, tute e piumini: la montagna, per una notte, scende nel cuore della Bassa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FreskissimoLograto
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario