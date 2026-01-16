Torna «Freskissimo», l’après-ski della Bassa bresciana

L’anno scorso furono oltre mille i giovani che invasero il parco di Villa Morando, a Lograto, ballando fino a tarda notte tra tute da sci, maschere e musica. Un successo travolgente che quest’anno è pronto a ripetersi: sabato, dalle 19 all’una di notte, torna «Freskissimo», il primo après-ski della Bassa bresciana organizzato dalla Pro loco con il patrocinio del Comune di Lograto.

Per l’edizione 2026 la festa cambia scenario e si sposta in via Calini, nell’ex zona feste, pronta a trasformarsi per una notte in una vera località di montagna. Musica, cibo e drink scandiranno il ritmo di una serata fuori dagli schemi, pensata per chi ha voglia di divertirsi e sentirsi, anche solo per qualche ora, sulle piste da sci.

Durante la serata sarà possibile acquistare gli skipass dedicati, che daranno diritto a consumazioni e gadget esclusivi.

Una sola regola, ma fondamentale: Freskissimo è un vero après-ski, quindi l’abbigliamento dovrà essere rigorosamente a tema. Caschi, maschere, tute e piumini: la montagna, per una notte, scende nel cuore della Bassa.