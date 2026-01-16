Gli eventi del weekend tra spirito olimpico, vintage e astrologia

Dalle lezioni di storia ai percorsi tra arte e luce nei musei del territorio, passando per il fascino senza tempo dell’antiquariato, fino all’astrologia e ai tarocchi: quello in arrivo è un fine settimana tutto da vivere, tra cultura, emozioni e scoperta. Non mancano gli eventi speciali per respirare lo spirito olimpico, con il passaggio della Fiamma a Sarnico, e un incontro tra storia e sport al Castello di Sirmione. E ancora: teatro, improvvisazione e grandi classici shakespeariani. Ecco alcuni eventi segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Tornano le Lezioni di Storia al Teatro Grande

Al Teatro Grande di Brescia torna uno degli appuntamenti più amati dal pubblico: il ciclo delle Lezioni di Storia, la rassegna che quest’anno sceglie di concentrarsi sul tema delle Invenzioni. L’incontro del weekend è in programma per sabato 17 gennaio alle ore 11.00 e vedrà protagonista il professor Amedeo Feniello, chiamato a guidare il pubblico in un viaggio attraverso una delle più rivoluzionarie innovazioni del Medioevo: l’introduzione del sistema decimale in Europa. La lezione, intitolata I numeri, sarà arricchita dalle letture dell’attrice Elena Vanni e andrà in scena nella suggestiva cornice della Sala Grande del Teatro. Costo di partecipazione: 10 euro. Cliccare qui per i biglietti. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 2979311, info@teatrogrande.it.

Serata magica al Teatro Der Mast

Venerdì 16 gennaio il Teatro Der Mast apre le porte a un evento davvero originale. A partire dalle 18.30 va in scena Oroscopo a Teatro, una serata speciale pensata per accompagnare l’inizio del nuovo anno tra astrologia, tarocchi e pratiche simboliche. Il pubblico potrà immergersi in un percorso suggestivo fatto di oroscopi, arcani e arti divinatorie, grazie alla presenza di diversi operatori pronti a offrire consulti personalizzati. A rendere ancora più conviviale la serata sarà un momento dedicato al gusto con un’apericena. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata chiamando il numero 331 1664408. Per info: associazioneapsalchimia@gmail.com.

Il mercatino vintage di Iseo

Domenica 18 gennaio, a partire dalle ore 8.00, Viale Repubblica e Largo Dante a Iseo si trasformano in un grande spazio all’aperto dedicato agli amanti del vintage, dell’antiquariato e dell’artigianato creativo. Torna infatti il Mercatino Antiquariato, Vintage e Handmade, appuntamento che anima la città la terza domenica del mese. Passeggiando tra le bancarelle è possibile scoprire un’ampia varietà di oggetti, dai pezzi di antiquariato e modernariato agli articoli da collezione, passando per arredi e mobili d’epoca, opere di pittura, scultura e grafica, insieme a curiosità dal valore storico e decorativo. Capi di abbigliamento, accessori e piccoli oggetti di artigianato artistico raccontano storie di creatività e unicità. Con ingresso libero. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti:366 1866429; 335 462781; info@nonsolovinile.com.

Alla scoperta di Matthias Stom

Domenica 18 gennaio alle 15 la Pinacoteca Tosio Martinengo propone Matthias Stom I Visita guidata per visitatori singoli, un’occasione preziosa per approfondire l’opera di uno dei pittori più affascinanti e misteriosi del Seicento. L’esposizione rappresenta la prima mostra in assoluto in Italia interamente dedicata a Matthias Stom, artista fiammingo di formazione caravaggesca. Attraverso dodici dipinti di straordinaria intensità, il percorso consente di conoscere una figura di altissima caratura artistica, capace di reinterpretare il linguaggio di Caravaggio con una forza espressiva e un uso della luce di grande suggestione. L’ingresso costa 13 euro. Per prenotazioni: 030 817 4200; cup@bresciamusei.com.

La Fiamma olimpica a Sarnico

Sabato 17 gennaio Sarnico diventa protagonista del grande viaggio della Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. La cittadina ospita infatti la 41esima tappa della staffetta che conduce ai Giochi Olimpici Invernali, portando con sé i valori universali dello sport, della pace e dell’incontro tra i popoli. Il passaggio della Torcia trasformerà le vie del paese in una festa diffusa, tra entusiasmo, applausi e grande partecipazione. L’appuntamento è fissato per le 15.10 in Corso Europa, dove si terrà una breve cerimonia di avvio prima della partenza ufficiale della staffetta. Da lì la Fiamma olimpica, accompagnata dalla Carovana ufficiale, inizierà il suo percorso attraversando via Foppe, via Vittorio Veneto, via Roma e il ponte verso Paratico. Un momento simbolico e coinvolgente, capace di unire sport, territorio e comunità.

Tiro con l’arco al Castello di Sirmione

Sabato 17 gennaio alle ore 10.00 il Castello Scaligero di Sirmione ospita L’arco dal Medioevo a oggi: arma, sport, simbolo, un’iniziativa che propone un viaggio attraverso l’evoluzione del tiro con l’arco, da strumento bellico medievale a disciplina olimpica. La mattinata prevede un momento di approfondimento con Simona Canipari, arciera paralimpica ed ex campionessa mondiale di handbike, e Linda Grezzani, giovane arciera bresciana da poco campionessa europea. A seguire, si potrà assistere a una prova di tiro con l’arco. L’iniziativa è gratuita e, per chi si prenota, è previsto anche l’ingresso libero al Castello Scaligero. Per prenotare scrivere una e-mail a drm-lom.didattica@cultura.gov.it. Per saperne di più chiamare il numero 030 916468.

Rivoluzione Teatrale al Sant’Afra

Domenica 18 gennaio alle ore 21.00 il Teatro Sant’Afra di Brescia ospita Rivoluzione Teatrale, uno spettacolo di improvvisazione teatrale. A firmare la serata è ABIT – Accademia Bresciana di Improvvisazione Teatrale, all’interno del progetto Giardino Elettriko – arte e cultura. La scena si apre su un caos solo apparente: il regista non arriva, il copione è scomparso e gli attori si ritrovano sul palco senza certezze, pronti però a reinventarsi. I biglietti sono disponibili online al prezzo di 10 euro, oppure in cassa a 12 euro. Per info: 333 7331559, info@improaccademia.it.

Shakespeare al Teatro Sociale

Prosegue la 52ª Stagione di prosa del Centro Teatrale Bresciano con uno degli spettacoli più attesi del cartellone: Riccardo III di William Shakespeare, in scena al Teatro Sociale di Brescia per l’intero weekend. La regia è affidata ad Andrea Chiodi, mentre il ruolo del protagonista vede in scena una straordinaria Maria Paiato. Il progetto nasce da un desiderio profondo dell’attrice veneta, che si confronta con una delle figure più oscure e affascinanti del teatro elisabettiano. Il suo Riccardo è l’usurpatore, il genio malvagio, il politico crudele e machiavellico più volte bersaglio della satira e della riflessione shakespeariana. Lo spettacolo va in scena ogni sera alle 20.30, la domenica alle 15.30. Per i biglietti cliccare qui. Info: 030 2808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it.