A Lograto l’apres ski nel ricordo di Andrea Faustini

Un Après-ski «Freskissimo». Senza montagne, senza neve, ma con un cuore grande. Lograto, sabato sera, ha vissuto una magia rara: il parco di Villa Morando si è trasformato in una località sciistica d’altri tempi, dove circa mille giovani, maschera sul volto e tuta da sci addosso, si sono ritrovati per celebrare la vita e il ricordo di Andrea Faustini.

Amicizia

Un nome che ha scaldato i cuori: vicepresidente della Pro Loco, anima del paese, ma soprattutto amico di tutti. Andrea se n’è andato troppo presto, il 28 luglio scorso, a soli 29 anni. Questo Après-ski, in fondo, era un’idea sua. Andrea amava far divertire e, con la sua energia contagiosa, sapeva trasformare un momento qualunque in qualcosa di straordinario. E così, gli amici di sempre non si sono tirati indietro: hanno preso quell’idea e l’hanno fatta volare, riempiendo la notte di musica, balli, risate e drink.

Andrea Faustini

Grazie all’organizzazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune, la villa si è illuminata, le tute da sci hanno colorato il parco, e il divertimento ha scacciato per un attimo la nostalgia. Ma il momento più intenso è arrivato alla fine. Quando la musica si è abbassata, una canzone ha preso il posto delle parole. Le torce si sono accese, alzate verso il cielo, creando un mare di luci che sembrava volesse arrivare fin lassù, da Andrea.

Gli applausi, commossi e sinceri, hanno sigillato una promessa: il suo sorriso, quel sorriso che non si spegne mai, continuerà a illuminare le serate di Lograto. Anche da lontano.