Giornata per la salute della donna, la Loggia si colora di rosa

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile palazzo Loggia sarà illuminato di rosa in occasione dell’undicesima giornata nazionale per la salute della donna, promossa dal Ministero della Salute per sensibilizzare su prevenzione, diagnosi precoce e accesso ai servizi sanitari.

L’adesione

L’Amministrazione comunale aderisce così alla campagna di sensibilizzazione nazionale promossa da tantissime realtà e associazioni di volontariato del settore, tra le quali la bresciana Esa – Educazione alla salute attiva Odv nata nel 2007, da anni impegnata in iniziative dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute al femminile nel nostro territorio.