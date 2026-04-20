Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Giornata per la salute della donna, la Loggia si colora di rosa

L’Amministrazione comunale aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale, promossa anche dall’Odv bresciana Esa
Palazzo Loggia sarà illuminato di rosa - © www.giornaledibrescia.it
Palazzo Loggia sarà illuminato di rosa - © www.giornaledibrescia.it
AA

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile palazzo Loggia sarà illuminato di rosa in occasione dell’undicesima giornata nazionale per la salute della donna, promossa dal Ministero della Salute per sensibilizzare su prevenzione, diagnosi precoce e accesso ai servizi sanitari.

L’adesione

L’Amministrazione comunale aderisce così alla campagna di sensibilizzazione nazionale promossa da tantissime realtà e associazioni di volontariato del settore, tra le quali la bresciana Esa – Educazione alla salute attiva Odv nata nel 2007, da anni impegnata in iniziative dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute al femminile nel nostro territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
palazzo LoggiarosaGiornata nazionale per la salute della donnaPiazza della Loggia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario