L’occupazione delle Case del Sole di via Milano finirà entro luglio

Si concluderà entro luglio l’occupazione delle Case del Sole di via Milano, e, per ora, sembra si possa dire «tutto bene quel che finisce bene».

Era cominciata il 4 febbraio 2023, su iniziativa delle associazioni Diritti per tutti, del centro sociale Magazzino 47 e del Collettivo gardesano autonomo, con l’«assegnazione dal basso», come l’avevano battezzata, di 14 appartamenti ad altrettante famiglie in difficoltà a trovare un alloggio. Per le dieci oggi rimaste, il Comune ha trovato altre soluzioni, ritenute soddisfacenti dai promotori: «È una straordinaria vittoria politica – dice Umberto Gobbi di Diritti per tutti –, le famiglie avranno sistemazioni abitative dignitose: alcune in appartamenti dell’Agenzia per la casa con canoni sostenibili, per altri si aprirà la strada dell’assegnazione di una casa popolare. È una soluzione che è stata definita dall’assessore alle Politiche per la famiglia Marco Fenaroli con l’Agenzia per la casa».

Alcuni residenti delle Case del Sole in via Milano, a Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il trasloco, che sarà salutato con una festa il 28 giugno, conclude un’esperienza che ha coinvolto famiglie con situazioni di fragilità ma anche persone che, pur con un reddito stabile, non riuscivano a trovare casa: «L’occupazione ha riportato alla ribalta la crisi abitativa – continua Gobbi –. Abbiamo mostrato l’esistenza di famiglie che pur con un reddito medio-basso non riuscivano a trovare un alloggio a Brescia sul mercato privato».

Gli appartamenti liberati torneranno ora vuoti come erano, da otto anni, al momento dell’occupazione. Ad abitare le Case del Sole rimarranno gli inquilini regolari: «Stiamo già seguendo cinque famiglie che hanno ricevuto avviso di sfratto – conclude Gobbi –. Devono sostenere spese condominiali da resort di lusso, quando si è invece in una casa popolare non ancora completata. Non ci dimenticheremo che esistono più di 30 appartamenti vuoti: entro un anno vogliamo che non restino più così, altrimenti è possibile che ci siano nuove “assegnazioni dal basso”. Chiediamo che vengano acquisito dall’Aler per assegnarli».