Litiga con il compagno violento, aggredisce i carabinieri che lo arrestano

Ci sono dinamiche complicate, difficili da indagare e che meritano l’attenzione degli specialisti all’interno di coppie in cui si verificano maltrattamenti. Situazioni evidentemente problematiche che aggiungono complessità a contesti già compromessi e che mettono in evidenza ancora una volta quanto ogni intervento in contesti familiari richieda una molteplicità di competenze e professionalità.
La vicenda
La vicenda emerge dopo un intervento del Radiomobile di Carabinieri di Brescia nell’appartamento di una coppia in cui i vicini avevano segnalato, preoccupati, una violenta lite in atto. Quando i militari sono arrivati nella casa hanno bloccato un 28enne bresciano che, quando li ha visti, ha cercato di fuggire con l’aiuto della compagna che ha provato ad ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. Riportata la calma i Carabinieri hanno scoperto che l’uomo, dal 20 agosto, era agli arresti domiciliari per un’altra vicenda in un’altra abitazione e si era allontanato senza motivo. Non solo. Sul suo conto risultava aperta una procedura di codice rosso per maltrattamenti proprio nei confronti della donna che aveva cercato di aiutarlo a fuggire. Per lui è scattato l’arresto e per lei una denuncia.