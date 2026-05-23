Ventenne bresciano investito con l’auto dopo una lite per una ragazza

Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva riaccompagnato a casa l’ex fidanzata dopo una serata in discoteca nel Bresciano. Poco dopo, sul posto è arrivato l’altro ragazzo, che da qualche tempo frequenterebbe la giovane. Tra i due è nato un alterco, culminato nell’investimento.

Il ferito ha riportato lesioni al volto ed è stato trasportato all’ospedale Poma in codice giallo. Il conducente è stato portato in caserma a Guidizzolo, dove è stato formalizzato il fermo. La convalida è attesa lunedì. Restano da chiarire dinamica e responsabilità.