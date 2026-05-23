Ventenne bresciano investito con l’auto dopo una lite per una ragazza

Un ventenne di Castel Goffredo è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l’auto un coetaneo di Carpenedolo al termine di una lite avvenuta nella notte davanti alla casa di una ragazza.
La ricostruzione
Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva riaccompagnato a casa l’ex fidanzata dopo una serata in discoteca nel Bresciano. Poco dopo, sul posto è arrivato l’altro ragazzo, che da qualche tempo frequenterebbe la giovane. Tra i due è nato un alterco, culminato nell’investimento.
Il ferito ha riportato lesioni al volto ed è stato trasportato all’ospedale Poma in codice giallo. Il conducente è stato portato in caserma a Guidizzolo, dove è stato formalizzato il fermo. La convalida è attesa lunedì. Restano da chiarire dinamica e responsabilità.