Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Ventenne bresciano investito con l’auto dopo una lite per una ragazza

Il giovane, residente a Carpenedolo, ha riportato lesioni al volto. Il conducente, un coetaneo di Castel Goffredo, è stato sottoposto a fermo: la convalida è attesa lunedì. Restano da chiarire dinamica e responsabilità
La lite è scaturita dopo una serata in discoteca
La lite è scaturita dopo una serata in discoteca

Un ventenne di Castel Goffredo è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l’auto un coetaneo di Carpenedolo al termine di una lite avvenuta nella notte davanti alla casa di una ragazza.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva riaccompagnato a casa l’ex fidanzata dopo una serata in discoteca nel Bresciano. Poco dopo, sul posto è arrivato l’altro ragazzo, che da qualche tempo frequenterebbe la giovane. Tra i due è nato un alterco, culminato nell’investimento.

Il ferito ha riportato lesioni al volto ed è stato trasportato all’ospedale Poma in codice giallo. Il conducente è stato portato in caserma a Guidizzolo, dove è stato formalizzato il fermo. La convalida è attesa lunedì. Restano da chiarire dinamica e responsabilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
investitoliteCarpenedoloCastel Goffredo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...