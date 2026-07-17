Lite in azienda a Marcheno, spuntano taglierini: arriva l’elisoccorso

Una lite apparentemente per motivi banali. È quella che si è scatenata nel pomeriggio in via Gatti a Marcheno. Per cause che i carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia stanno cercando di appurare tre giovani, rispettivamente di 21, 25 e 27 anni, sono venuti alle mani. Ma non solo. Nel corso delle schermaglie sono spuntate anche delle lame. Taglierini, fanno sapere gli investigatori.
Insulti, minacce e colpi in rapida sequenza all’interno di un’azienda affacciata proprio sulla strada che hanno avuto immediata eco. La zona industriale di Marcheno è stata nel volgere di poco saturata dalle sirene di forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. Non distante dal luogo nel quale i tre che, stando ai primi se le sono date di santa ragione è atterrata anche l’eliambulanza. La situazione è risultata meno complessa del previsto.
I sanitari hanno dovuto soccorrere tutti e tre i giovani coinvolti. Il più grave, ma mai in serio pericolo, è stato portato al pronto soccorso del Civile in codice giallo. Gli altri due, in codice verde, per le medicazioni del caso, alla clinica Poliambulanza.
I carabinieri hanno a lungo perlustrato la zona in cerca delle lame utilizzate. Si sono messi subito al lavoro per ricostruire compiutamente i fatti e distribuire correttamente le responsabilità dei tre giovani coinvolti.