Il liceo Foppa racconta la Memoria con un video sulle pietre d’inciampo

Lunedì 13 aprile 2026, presso il teatro di via Cremona, è stato presentato un progetto audiovisivo dal forte valore civile: un video realizzato dagli studenti della classe 4A dell’indirizzo Audiovisivo Multimediale del liceo Foppa. L'opera è dedicata alle «pietre d’inciampo», una performance artistica ideata da Gunter Demnig per commemorare le vittime del nazismo.

La Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura (Ccdc) che ha commissionato la realizzazione del video divulgativo ha come obiettivo rinnovare il dialogo sulla memoria collettiva e utilizzare il linguaggio contemporaneo per dialogare direttamente con i più giovani attraverso le piattaforme social e durante gli interventi nelle scuole.

Il progetto

L’iniziativa non si è limitata alla produzione tecnica, ma ha rappresentato un vero percorso di approfondimento storico e umano.

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Dapprima alcuni rappresentanti della Ccdc sono stati ospitati a scuola per introdurre la storia europea, rispondendo alle domande degli studenti. Attraverso il loro racconto, i ragazzi hanno potuto prendere coscienza della brutalità della guerra, studiando il drammatico impatto della deportazione nel territorio bresciano. Da qui i ragazzi hanno elaborato soggetto e storyboard in piena libertà creativa e a gennaio hanno avuto l’opportunità di incontrare l'artista Gunter Demnig, giunto a Brescia per la posa di tre nuove pietre.

«Dopo aver selezionato l’idea creativa da finalizzare, abbiamo girato il video in via delle Grazie 44, dove è stata posata nei mesi scorsi la pietra di inciampo di Luigi Radaelli», ha illustrato Rocco, uno degli studenti coinvolti durante la presentazione. «Finite le riprese, ci siamo occupati di editare il video e abbiamo deciso di utilizzare il bianco e nero per distinguere il presente dal passato. Il colore è stato impiegato come ulteriore elemento per sottolineare il valore di alcuni aspetti: le guardie naziste nel video indossano fasce rosse, mentre la rosa bianca posata sulla targa è simbolo di innocenza».

Il messaggio

Il video è stato proiettato nell'ambito della conferenza «I valori dell’Unione Europea oggi», tenuta dal professore di diritto internazionale Matteo Manfredi, in presenza di Filippo Perrini, Segretario generale della Ccdc. Il filmato sarà presto disponibile sui canali ufficiali della Ccdc.