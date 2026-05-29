Lercio, Alexia e Chimicazza, a Rovato torna alla grande Pour Parler

Dal celebre collettivo satirico Lercio alla cantante Alexia , passando per l’avvocata Cathy La Torre, gli scrittori Alberto Ravagnani e Sabina «Sabwayroll» Reghellin aka Sabwayroll, i divulgatori scientifici Alessandro «Chimicazza» Dal Poz e Paolo Borzacchiello: la quinta edizione del festival Pour Parler , da giovedì 4 a domenica 7 giugno, trasformerà ancora una volta Rovato in uno spazio di riflessione, gioco e intrattenimento intelligente.

L’iniziativa

Il Festival è nato nel 2022 da un’idea dei conduttori di «Off Topic - Fuori dai luoghi comuni» su Radio 24. Tra loro c’è l’attore e speaker rovatese, Beppe Salmetti, anima dell’appuntamento che «vuole in primis valorizzare - spiega, assieme al collega Riccardo Poli - il territorio che ci ospita; Rovato, la Franciacorta e il lago d’Iseo. Vogliamo farlo con un programma incentrato sull'intrattenimento intelligente, che punti a sfatare i pregiudizi entrati nella vita quotidiana di ognuno. Dagli stereotipi sull’intelligenza linguistica ai tabù sul sesso, senza dimenticare i grandi interrogativi che riguardano la salute, l’ambiente, l’attualità, lo sport e le relazioni con se stessi e con gli altri, per poi scoprire che, forse, i luoghi comuni non sono altro che una comfort zone».