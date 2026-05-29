Lercio, Alexia e Chimicazza, a Rovato torna alla grande Pour Parler

Dal celebre collettivo satirico Lercio alla cantante Alexia, passando per l’avvocata Cathy La Torre, gli scrittori Alberto Ravagnani e Sabina «Sabwayroll» Reghellin aka Sabwayroll, i divulgatori scientifici Alessandro «Chimicazza» Dal Poz e Paolo Borzacchiello: la quinta edizione del festival Pour Parler, da giovedì 4 a domenica 7 giugno, trasformerà ancora una volta Rovato in uno spazio di riflessione, gioco e intrattenimento intelligente.
L’iniziativa
Il Festival è nato nel 2022 da un’idea dei conduttori di «Off Topic - Fuori dai luoghi comuni» su Radio 24. Tra loro c’è l’attore e speaker rovatese, Beppe Salmetti, anima dell’appuntamento che «vuole in primis valorizzare - spiega, assieme al collega Riccardo Poli - il territorio che ci ospita; Rovato, la Franciacorta e il lago d’Iseo. Vogliamo farlo con un programma incentrato sull'intrattenimento intelligente, che punti a sfatare i pregiudizi entrati nella vita quotidiana di ognuno. Dagli stereotipi sull’intelligenza linguistica ai tabù sul sesso, senza dimenticare i grandi interrogativi che riguardano la salute, l’ambiente, l’attualità, lo sport e le relazioni con se stessi e con gli altri, per poi scoprire che, forse, i luoghi comuni non sono altro che una comfort zone».
Il programma
Tra le novità 2026 c’è l’apertura, giovedì alle 21 in piazza Cavour, con il «Cruciverbone in piazza», ospiti a sorpresa e la musica live della banda Pezzana, oltre alla presenza fino a domenica dei food truck di Eatinero. Tra gli appuntamenti più attesi del Festival c’è quello di venerdì, alle 21, in piazza Cavour, con il «Lercio live show. Rassegna satirica sull’attualità» a cura del celebre sito di fictional news, mentre sabato la giornalista Marta Cagnola dialogherà con la cantante Alexia, punto di riferimento della dance internazionale degli anni ’90, per un’intervista musicale.
Infine domenica sera, la chiusura con Alessandro Dal Poz, fenomeno social della divulgazione scientifica con il nome di «Chimicazza». Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, a eccezione della regata di sabato (alle 12 a Sulzano) sul lago Sebino in compagnia degli esperti velisti dell’Ans. Costo di 15 euro. Su www.pourparlerfest.it le prenotazioni per la tappa sulzanese, oltre al programma completo di Pour Parler 2026, supportato da Comune di Rovato, Provincia di Brescia, Strada del Vino Franciacorta, con il contributo di Acque Bresciane, Cogeme e Fondazione Asm.