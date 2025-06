Rovato, si avvicina la rassegna culturale «Pour parler»

Dopo le tappe di avvicinamento, che da fine 2024 hanno visto passare per Rovato il divulgatore di geopolitica dello spazio Emilio Cozzi, l’attore e regista Gianfelice Facchetti, la scrittrice e giornalista Ilaria Maria Dondi e il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, è tutto pronto per la quarta edizione della rassegna culturale «Pour parler-Il festival dei luoghi comuni», che si terrà sempre nel comune franciacortino da giovedì 26 a domenica 29 giugno. Il festival ha come obiettivo la valorizzazione del territorio che lo ospita, con un programma che punta a sfatare i pregiudizi che sono entrati nella vita quotidiana di ognuno.

Novità e ospiti

La manifestazione, realizzata grazie al patrocinio della Provincia di Brescia, del Comune di Rovato e di Strada del Franciacorta, e con il contributo di Fondazione Asm e di Acque Bresciane, presenta delle novità: agli spettacoli serali e alle presentazioni di libri con degustazioni di vini locali, si affiancano la «radio dal vivo» a cura di Radio 24, la rassegna stampa, la lezione di pilates, la regata sul lago d’Iseo e una camminata tra le vigne per scoprire il territorio e i suoi prodotti enogastronomici.

Tra gli ospiti ci sono alcuni dei protagonisti della scena culturale italiana: Simone Tempia con il suo maggiordomo immaginario Lloyd, lo storico allenatore di basket Dan Peterson, la scrittrice Marina Pierri, il filosofo rock Matteo Saudino, la sinologa e scrittrice Giada Messetti, il rocker Omar Pedrini, lo scrittore e fumettista Matteo Bussola, e l’attrice comica Ginevra Fenyes.

«Fuori porta»

Ci sono anche due appuntamenti per il «Fuori porta» di Pour parler: sabato 28 giugno all’Ans-Associazione Nautica Sebina di Sulzano (BS) si potrà partecipare all’evento sportivo «Renata, la regata bagnata» (max 25 posti previa registrazione su Eventbrite; costo di iscrizione con pranzo incluso: 10 euro). Domenica 29 giugno, invece, è la volta della camminata «Amici, amici, mi hanno fregato la bici», una gita con pranzo aperta a tutti: ritrovo in piazza Cavour alle 10 (max 30 posti previa registrazione su Eventbrite)