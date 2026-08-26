Leno, ambulanza viaggiava senza assicurazione: sequestrata

Anche se molto raramente, capita che pure le ambulanze girino per le nostre strade (magari con pazienti a bordo, i quali ovviamente sono all’oscuro di tutto) senza avere la necessaria e obbligatoria copertura assicurativa. Per quanto possa sembrare strano, è accaduto a Leno.
Il capillare e costante controllo del territorio ha infatti consentito alla Polizia locale del paese di individuare e sottoporre a verifica un’ambulanza che viaggiava sul territorio di competenza. Ambulanza poi risultata priva di valida copertura assicurativa.
Il veicolo, di proprietà di un’azienda privata con sede nel milanese, ma in servizio negli ospedali bresciani, è stato fermato da una pattuglia della Locale nell’ambito dei servizi specifici di controllo della circolazione stradale che gli agenti fanno quotidianamente.
Accertamenti
Gli accertamenti effettuati hanno consentito di rilevare la grave irregolarità: sbalorditi e sorpresi, gli agenti hanno provveduto all’immediato ritiro dei documenti di circolazione dell’ambulanza, quindi al sequestro amministrativo del veicolo.
In questa inammissibile vicenda c’è un dettaglio che lascia sbigottiti: «Particolarmente significativa - fa notare Cristian Cavallaro, comandante della Polizia locale di Leno - la circostanza che, fino a pochi minuti prima d’essere fermata, l’ambulanza fosse impegnata nel trasporto ospedaliero di un paziente…».
Assicura il comandante Cavallaro: «Attività come queste, che sono quotidianamente in carico agli agenti della Polizia locale, sono un esempio concreto di come il controllo del territorio non si esaurisca nella semplice verifica delle violazioni, ma costituisca un fondamentale strumento di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica e stradale, a salvaguardia dell’intera collettività».