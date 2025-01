A vent’anni dalla legge Sirchia, fuma il 38% dei bresciani

Vendute 1.170 tonnellate di sigarette nel 2023 contro le quasi 1.600 del Duemila. Dalla Lilt l’appello per una città smoke free

Fumare costa più di mille euro all'anno © www.giornaledibrescia.it

Varcando la soglia di un bar affollato o semplicemente entrando nel pomeriggio in ufficio si veniva accolti da una fitta nuvola grigia. Per ore si respirava fumo. E i vestiti e i capelli ne assorbivano l’odore. Poi la legge Sirchia, entrata in vigore il 10 gennaio 2005, ha stravolto le cose vietando le sigarette in tutti i locali chiusi (ristoranti, negozi, uffici, palestre...). E, a distanza di vent’anni, in Italia i fumatori sono calati parecchio: erano 12.570.000, sono poco più di 10 milioni