Fumo: tra i giovani va lo snus, la nicotina da succhiare

A prima vista potrebbe sembrare un’innocua scatoletta di caramelle. Al suo interno però, invece di dolci confetti, sono custoditi piccoli sacchetti di nicotina. Si tratta dello «snus» e quelle bustine in tessuto sono le nicotine pouches. Potrebbero ai più suonare come parole vuote ma il loro utilizzo si sta diffondendo anche in Italia, specialmente tra i più giovani.

I sacchettini permeabili in «tessuto non tessuto», utilizzati largamente nel Nord Europa e in particolare in Svezia, vengono consumati tenendoli in bocca tra il labbro superiore e le gengive per circa un’ora, così da farli assorbire dalla mucosa orale. Contengono tabacco umidificato – anche se le ultime versioni sono prive del tutto della foglia della pianta – e sono legali in Italia già dal 2022. La vendita venne stoppata l’anno successivo per mancanza di indicazioni informative idonee. Dal 2024 però, con l’adeguamento ai dettami del legislatore, le confezioni di snus sono tornate sugli scaffali delle tabaccherie, nonché online, in vendita a un prezzo che varia dai 4 ai 6 euro a scatoletta.

E sebbene la mancanza di combustione, o addirittura di tabacco nelle ultime versioni, elimini molti danni legati ai tradizionali prodotti in commercio, a destare qualche domanda è la quantità di nicotina che ciascuna bustina contiene. Se infatti in una sigaretta la media di sostanza presente è di 10 milligrammi, ciascun sacchetto ha un valore medio attorno ai 30 mg, che sale fino a 60 mg nei prodotti commercializzati sul web. Creando la nicotina dipendenza, non è difficile perciò immaginare quale possa essere la strategia dietro alla loro commercializzazione.