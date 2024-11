Le politiche europee e l’impatto sull’automotive a «Messi a fuoco»

La pubblicazione di Bilanci Brescia 2023, l’inserto del Giornale di Brescia presentato ieri in anteprima al Teatro Grande, darà lo spunto alla trasmissione Messi a fuoco, in onda questa sera su Teletutto a partire dalle 20.30, per affrontare la situazione economica nazionale e bresciana, parlare di automotive e dello sciopero generale, previsto per oggi.

In studio, ospiti di Andrea Cittadini, ci saranno Filippo Schittone, direttore di Confindustria Brescia, Pierluigi Cordua, presidente di Confapi Brescia, Francesco Bertoli, segretario generale della Camera del Lavoro di Brescia, e Erminio Bissolotti, del settore Economia del Giornale di Brescia. Il dibattito si concentrerà in particolare sulle politiche europee e l’impatto che hanno soprattutto sull’automotive e sulla manifattura bresciana, si affronterà la manovra di bilancio allo studio del Governo, senza dimenticare le proteste sociali in atto in tutto il Paese.

La seconda parte della trasmissione sarà invece dedicata ai 20 anni dal terremoto di Salò. Durante la serata saranno riproposte le immagini di quanto accaduto, che saranno commentate in collegamento da Giampiero Cipani, all’epoca sindaco del comune lacustre.