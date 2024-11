Il terremoto di Salò, vent’anni dopo: il reportage Alle 23.58 del 24 novembre 2004 la terrà tremò tra il lago di Garda e la Valsabbia: attraverso il materiale originale dell’epoca e con nuove testimonianze, abbiamo ricostruito uno degli eventi naturali che più hanno segnato il territorio bresciano

La signora Maria Manestrina apre il cancellino e ci accompagna in casa. «Non la sento mia» è la prima cosa che dice. Le coordinate sono le stesse di sempre, il posto è quello. Ma sono cambiati gli spazi, sono cambiate le stanze e non è così facile rivivere i vecchi ricordi. Non toglie il grembiule la signora Maria, l’ha indossato per una vita, perché dovrebbero farlo davanti a due giornalisti. Vent’anni fa probabilmente aveva addosso un pigiama, perché era notte e come tutti –o quasi – era nel l