Le Frecce tricolori tornano sul Garda: lo show il 6 luglio

Non conta quante volte si vedano le Frecce tricolori solcare il cielo, è sempre come la prima, sempre indimenticabile. Così l’annuncio di ieri ha reso l’inizio del 2025 speciale per tanti: la Pattuglia Acrobatica Nazionale torna sul lago di Garda. Torna a Desenzano. Un evento che accende la passione di tutti, coinvolgendo tutta la comunità che attende con entusiasmo il ritorno di uno degli spettacoli più emozionanti.

Il 6 luglio 2025 il cielo sopra il Benaco si tingerà di colori vivaci, mentre le acrobazie mozzafiato delle Frecce tricolori regaleranno un’emozione unica. Dopo la pausa del 2024, che ha visto Desenzano impegnata nell’accoglienza dell’arrivo della crono del Giro d’Italia, quest’anno il Garda torna a essere il palcoscenico di questo incredibile show.

Ormai il rapporto tra Desenzano e l’Aeronautica Militare, con la sua celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale, è consolidato, dato che la città ha avuto il privilegio di ospitarla per ben quattro edizioni, nel 2019, 2021, 2022 e 2023, diventando un appuntamento atteso con entusiasmo dalla comunità. Così il sindaco di Desenzano, Guido Malinverno, ha confermato con gioia che la città è pronta per accogliere nuovamente le Frecce.

Leggi anche Air Show a Desenzano: migliaia di persone per le prove generali delle Frecce Tricolori

La Pan, nata nel 1961, è una delle formazioni acrobatiche più celebri del mondo, in grado di regalare esibizioni straordinarie con dieci aerei, di cui nove volano in formazione e uno in solitaria. Ogni volo è un’opera d’arte nel cielo, capace di emozionare e incantare migliaia di spettatori. Nel 2024 la pattuglia ha entusiasmato il pubblico nordamericano con il suo tour, e l’anno precedente ha raggiunto un altro importante traguardo, entrando nel Guinness dei primati per il maggior numero di aerei in formazione. Con il nuovo comandante, il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, la Pan è pronta a offrire un’altra stagione straordinaria.

Il calendario ufficiale delle esibizioni delle Frecce tricolori non è ancora stato pubblicato, ma l’appuntamento sul Garda è ormai certo.