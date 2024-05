Giro d’Italia, la tappa regina nel Bresciano: il liveblog

Da Manerba fino a Livigno, è la frazione più lunga di questa edizione (222 chilometri). Con 5 Gran premi della montagna, Mortirolo compreso, sarà anche la più dura. La corsa rosa parla bresciano anche oggi, dopo la crono di ieri che ha incoronato Filippo Ganna, e noi ve la raccontiamo con il contributo dei giornalisti del GdB inviati lungo il percorso e dei fotografi dell’agenzia New Reporter.

Nel video qui di seguito potete vivere in anticipo la tappa con il campione bresciano Sonny Colbrelli, che ha pedalato con GdB e Teletutto sulle strade che oggi accoglieranno migliaia di tifosi, anche nel suo nome.

ore 10.54 – a Pezzaze i tifosi affollano i prati

Giro d'Italia 2024, tifosi in postazione per assistere alla salita del Colle di San Zeno - Sport Calcio Serie B Turno Preliminare Play off Stadio Ceravolo Catanzaro Brescia nella foto tifosi in attesa sulla salita per il colle di San Zeno 18/05/2022@newreporter - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Ha aperto ora anche lo stand gastronomico della polisportiva del paese, ospitato nel piazzale della Miniera Marzoli. I primi curiosi stendono le coperte sui prati vicino ai tornanti per accaparrarsi la visuale migliore per i corridori, attesi a Pezzaze tra le 11.30 e mezzogiorno. «Ciao nonna, siamo a vedere il Giro d’Italia» parla al telefono uno dei più piccoli appassionati nel piazzale. Intanto, al bar in centro al paese, la tv è sintonizzata con il Giro, dove i 151 corridori sono appena partiti. Sui tornanti triumplini passano le prime macchine degli sponsor, tra i saluti festosi degli appassionati, e ora tutti iniziano a prender posto sui marciapiedi del paese.

ore 10.30 – si parte

È partita la quindicesima tappa del Giro d'Italia. Il sindaco di Manerba Flaviano Mattiotti ha sventolato la bandiera rosa dando il via alla corsa. Ora il gruppo a velocità controllata passerà per il centro del paese e raggiunge la provinciale dove all'altezza delle Cantine Scolari a Raffa di Puegnago è fissato il chilometro zero.

ore 10.20 – Contador alla partenza

A Porto Torchio ai microfoni di GdB e Teletutto c’è il campione Alberto Contador, vincitore di due edizioni del Giro d’Italia. «Oggi sarà una giornata molto difficile per tutti i corridori – ha detto, commentando la tappa – specialmente il Mortirolo a 2.400 metri».

ore 10.13 – Manerba in rosa

Splende il sole su Manerba del Garda, dove alle 10.25 partirà la quindicesima tappa del Giro d'Italia, 222 chilometri con tantissima salita fino al Mottolino di Livigno. Tantissime persone stanno affollando Porto Torchio, sede di partenza, dove i corridori stanno piano piano arrivando per il foglio firma.

Leggi anche Giro d’Italia, la tappa regina parla bresciano dal Garda alle valli

Applausi scroscianti a Porto Torchio accolgono l'arrivo della maglia rosa Tadej Pogacar. Lo sloveno della Uae Emirates è leader indiscusso della corsa con 3'41'' sul gallese Geraint Thomas, che nella crono di Desenzano ha scavalcato il colombiano Daniel Martinez (Bora).

Giro d'Italia 2024, Casto accoglie la corsa rosa nel nome di Colbrelli - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

ore 9.30 – la Valtrompia pronta ad accogliere il Giro

Palloncini rosa, striscioni fatti a mano, bandiere tricolori, e mentre gli abitanti dei paesi dell’alta Valle finiscono di appendere le ultime decorazioni, sui tornanti compaiono le prime scritte sull’asfalto fatte con la bomboletta: «Gli Alpini salutano i girini». Da Brozzo a Pezzaze, anche la Valtrompia inizia ad accendersi per il passaggio del Giro d’Italia. Sono gli ultimi momenti disponibili per risalire la Triumplina (la strada statale resterà infatti chiusa da Marcheno in su dalle 9.30 alle 12 circa) e sulle curve immerse nel verde si affollano le auto dei curiosi e le biciclette degli appassionati delle due ruote, che percorrono i tornanti che tra qualche ora saranno calcati dalla carovana rosa.

Giro d'Italia 2024, preparativi per l'accoglienza in Valtrompia - © www.giornaledibrescia.it

Il Giro passerà da Lodrino, Brozzo, Tavernole e Pezzaze, per poi risalire verso il Colle di San Zeno e dirigersi verso Livigno, ultima tappa della giornata odierna. Tra i paesi più in fibrillazione per la carovana rosa c’è Pezzaze: con una zona dedicata ai festeggiamenti con stand e musica nel piazzale della Miniera Marzoli, il Comune ha iniziato ad aspettare la carovana ancora ieri sera. Ora, tra i bar addobbati e i marciapiedi ricchi di palloncini, residenti e curiosi iniziano ad accalcarsi sulla strada, tutti rigorosamente vestiti di rosa.