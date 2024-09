Le Frecce Tricolori hanno scelto il loro nuovo aereo

Ieri, nella sede del 51° Stormo a Istrana, si è svolta la cerimonia di bentornato al personale del North America Tour dell'Aeronautica Militare, che ha portato le Frecce Tricolori sui luoghi più iconici del Nord America dall'inizio di giugno ai giorni scorsi.

È stata anche l'occasione per presentare il Leonardo M-346 come nuovo velivolo che andrà a sostituire, nei prossimi anni, l’MB-339PAN, e la livrea appositamente disegnata dai designer Pininfarina.

La cerimonia

Un momento della cerimonia - Aeronautica Militare © www.giornaledibrescia.it

Alla cerimonia erano presenti il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone e il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare Luca Goretti, nonché tutte le più importanti autorità civili e religiose del territorio.

Il nuovo velivolo

Uno dei momenti topici della giornata, come detto, è stata la presentazione del nuovo aereo delle Frecce Tricolori. Il velivolo, già alla base del syllabus dell’Aeronautica Militare (con la denominazione T-346A) per l’addestramento avanzato dei piloti destinati alle linee aerotattiche di quarta e quinta generazione, è stato interamente progettato e prodotto in Italia.

La nuova livrea del Leonardo M-346 - Aeronautica Militare © www.giornaledibrescia.it

Presentata contestualmente la livrea appositamente disegnata da Pininfarina per l’Aeronautica Militare, che sviluppa il tema del «rinascimento del tricolore», esaltando la bellezza e la fluidità del volo delle Frecce attraverso un disegno in grado di trasmettere al pubblico la sensazione di velocità e dinamismo, mantenendo comunque un forte legame con la tradizione che, da più di 60 anni, contraddistingue i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale.