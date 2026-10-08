Lavoro nero in estate, nel Bresciano 129 lavoratori senza contratto

I controlli sono stati effettuati in ristoranti e locali, strutture alberghiere ed extra-alberghiere, campeggi e attività di servizi alla persona, in tutta la provincia: scovata anche manodopera irregolare

08 ottobre 2026 2 ' di lettura

L'insegna di un hotel, immagine simbolica Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti lavoro in neroGuardia di Finanza Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...