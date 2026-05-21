Un milione di euro per rendere più sicura la biblioteca di Muscoline

L’intervento non era più procrastinabile . L’edificio - che ospita anche la sede del corpo bandistico don Achille Bersanini e della scuola di musica - presentava infatti più di un problema. Al piano terra, dove è ubicata la biblioteca, l’umidità metteva a serio rischio la conservazione dei volumi , mentre al primo piano, dove si ritrovano la banda e la scuola, le infiltrazioni in caso di forti piogge erano ormai diventate la normalità. Da qui la necessità di una soluzione che non si limitasse a metterci una pezza con sommari interventi manutentivi, ma che garantisse invece un profondo miglioramento strutturale, anche alla luce dell’acquisizione delle caratteristiche di antisismicità e della riduzione dei consumi di energia.

Gli interventi

Il progetto, molto articolato, contempla, per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza in caso di sisma, il rinforzo delle murature interne ed esterne con reti in acciaio inox e fibra di basalto e la posa di barre di ancoraggio. All’efficientamento energetico si provvederà mediante l’isolamento con cappotto esterno, la creazione di un cavedio controterra per ridurre l’umidità, una nuova coibentazione della copertura, la sostituzione dei serramenti, l’installazione di pannelli fotovoltaici, di una caldaia a pompa di calore e del riscaldamento a pavimento. Al piano superiore – sede, come si ricordava, della banda – verranno anche posizionati, a beneficio dell’acustica, pannelli fonoassorbenti. Il costo complessivo si aggira sul milione di euro: un onere sostenuto in larga misura da un finanziamento erogato da Regione Lombardia, dopo che il Comune di Muscoline aveva partecipato con successo al bando Recap, relativo a opere di riqualificazione degli edifici pubblici.

I tempi

I lavori, già appaltati, inizieranno a breve per concludersi nel giro di un anno. Nel frattempo, la biblioteca assicurerà comunque regolarmente le sue prestazioni, mantenendo i normali giorni e orari di apertura e il servizio di prestito e di consultazione dei volumi. Il tutto, naturalmente, in una sede provvisoria, individuata al piano superiore del centro polivalente, di fianco alla sala civica Don Lorenzo Milani.