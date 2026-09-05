Lavori sul Garza, modifiche alla viabilità in via Triumplina

Da martedì 8 settembre entrano nel vivo gli interventi di demolizione e ricostruzione della soletta del torrente Garza. Nella porzione nord del cantiere prende avvio la fase 1, che comporterà una modifica sostanziale della viabilità per circa 5 mesi: verranno chiusi lo svincolo per la svolta a sinistra che costeggia a nord l'edificio di Burger King e l'attuale accesso a via Valsabbina da via Triumplina, oggi riservato a residenti e ambulanze. L'accesso sarà spostato più a sud, in corrispondenza dell'ingresso del parcheggio della Camera Mortuaria dell'Ospedale Civile. Durante questa fase, via Triumplina resterà percorribile con una corsia per senso di marcia, con limite di velocità di 30 km/h nel tratto interessato.
Traffico
L'intervento avrà un impatto rilevante sulla circolazione. Per evitare la zona di cantiere, chi proviene da nord ed è diretto verso la città può deviare sulla tangenziale Montelungo, oppure raggiungere viale Europa passando per via dello Stadio o via Branze, oppure imboccare via Tirandi attraverso via Campane o via Ferrini. Chi da sud è diretto a nord può invece percorrere direttamente via Tirandi o la Tangenziale Ovest, mentre chi proviene da via Marconi o da via Gualla può imboccare via Pietro Dal Monte per poi immettersi in via Schivardi e, successivamente, in viale Europa. Nella cartina allegata sono indicati i percorsi consigliati e, con pallini fucsia, i punti in cui sono stati posizionati i cartelli di preavviso del cantiere, con possibili code.
La fase preliminare dei lavori, iniziata il 24 agosto, si è appena conclusa e ha riguardato in particolare lo spostamento dei sottoservizi: A2A Illuminazione Pubblica ha trasferito linee e pali, posando i proiettori sostitutivi; Brescia Mobilità ha rimosso provvisoriamente le paline semaforiche e le relative linee di alimentazione; AP Gas Reti North ha deviato le reti gas; Fibercop e Wind hanno spostato le linee delle telecomunicazioni; Unareti è infine intervenuta sulle linee dell'energia elettrica.