I cimiteri di Lumezzane ampliano l’apertura per il Giorno dei morti

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione valgobbina nella cura dei cimiteri con manutenzione programmata e interventi mirati, utili a migliorare gli ambienti passo dopo passo. «Conosciamo bene l’importanza che ha il culto dei defunti per i nostri cittadini - dice il sindaco Josehf Facchini - e per questo, fin dall’inizio del nostro mandato, lavoriamo con dedizione e rispetto per i campisanti e gli affetti che lì riposano».
Le ultime opere
Diverse le opere dell’ultimo periodo. Al cimitero di Pieve, che è stato quello più interessato da lavori, sono stati completati interventi per un valore complessivo di 250mila euro. Si tratta di interventi che comprendevano la realizzazione della tettoia davanti alla cappella, preziosa protezione in caso di maltempo durante l’ultimo saluto, oltre alla realizzazione di nuovi cinerari, alla sostituzione diversi marmi, a qualche lavoro contro le infiltrazioni e a una pulizia generale degli ambienti.
Manutenzioni e altri interventi
Al cimitero del Villaggio Gnutti sono arrivate le coperture dei loculi vuoti e sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria. Il prossimo passo sono alcune tinteggiature.
Al cimitero Unico sono state sostituite alcune tettoie e finestre danneggiate, cambiando tutti i marmi, sistemando alcune infiltrazioni ed eseguendo anche in questo caso una manutenzione generica, che viene svolta abitualmente per mantenere gli ambienti ordinati.
«Stiamo lavorando per risolvere anche un problema al sistema elettrico - ricorda Facchini -. Sono interventi che sono sempre in programma, ma che in questo periodo, considerato l’avvicinarsi delle celebrazioni per i Santi e i Morti, svolgiamo con un’attenzione particolare. Proprio in occasione di queste ricorrenze - conclude il sindaco - i cimiteri rimarranno aperti anche oggi, giovedì che precede il 2 novembre, e giovedì prossimo per dare ai cittadini più tempo per onorare la memoria dei loro cari».