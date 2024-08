Autostrada della Valtrompia, Ottelli e Zobbio a Roma con fiducia

Nonostante l’iter per la realizzazione del raccordo autostradale possa essere paragonato ad una montagna russa che ha toccato più bassi che alti, i rappresentanti delle istituzioni restano fiduciosi.

Opera strategica

«Parliamo di un’opera sentita dal mondo economico, e non solo, valtrumplino, dalle istituzioni e dalle associazioni di categoria locali, ma anche attenzionata dal Governo - è il commento del presidente della Comunità montana valtrumplina, Massimo Ottelli -. Stando così le cose, non può che trovare la via della realizzazione: i problemi, com’è sotto gli occhi di tutti, sono tanti ma occorre continuare a lavorare per risolvere definitivamente l’impasse ed evitare nuovi futuri rallentamenti».

Il consigliere provinciale con delega alla Bretella autostradale, Giacomo Zobbio, è sulla stessa linea di Ottelli: «Noi conserviamo uno spirito ottimista e auspici positivi - afferma -: siamo consapevoli che l’opera deve accelerare, così come aveva evidenziato anche il commissario straordinario Eutimio Mucilli, ma attualmente non tutto è fermo, infatti alcuni lavori stanno comunque andando avanti».

Mercoledì 7 agosto Zobbio e Ottelli si recheranno a Roma per un colloquio con il commissario Mucilli per fare il punto della situazione. «L’incontro era già stato programmato ancor prima che le associazioni di categoria inviassero la diffida - spiegano i due amministratori -. Il passo successivo è di convocare qui in Valtrompia un tavolo di coordinamento entro la metà di settembre in modo da avere un confronto diretto con tutti gli attori coinvolti nella realizzazione dell’opera».

A passo di lumaca

Opera che, sebbene a passo di lumaca, «sta procedendo, come dimostra anche l’intervento in programma tra la fine di agosto e inizio settembre - annuncia Zobbio -, che vedrà la chiusura per una decina di giorni del tratto di Sp19 che va dalla rotonda del Panpepato a quella sulla Provinciale per consentire ad Anas di eseguire un innesto».