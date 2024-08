L’architetto di Putin diventa top manager della banca di Stato russa

Lanfranco Cirillo ribattezzato «l’Architetto di Putin» per il suo legame con il leader russo è stato nominato vicepresidente senior di banca Sberbank, la banca di Stato russa.

«L’architetto, con questa nomina, diventa oggi uno dei 10 top manager di Sberbank è la quinta banca europea e una delle più grandi al mondo» viene spiegato. In qualità di Vice president Senior, Cirillo gestirà tutto il blocco immobiliare per un capitale pari a 10 miliardi di dollari e gestendo circa 36mila dipendenti.

Il processo

Lanfranco Cirillo è ancora sotto processo con l’accusa di esterovestiazione, ovvero fatto finta di essere residente in Russia per non pagare le tasse in Italia. Su Cirillo pende per il terzo anno consecutivo una red notice emanata dall’Interpool, ed è ricercato in 196 paesi del mondo.