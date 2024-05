A processo la vita russa dell’architetto di Putin

La strategia della difesa per dimostrare che Lanfranco Cirillo vive da tempo a Mosca e non ha evaso le tasse

L’architetto bresciano Lanfranco Cirillo

Un evasore a sei zeri o un milionario cittadino russo che paga le tasse a Mosca e che al Fisco italiano non deve nulla? Toccherà ai giudici stabilirlo. Quello che i giudici non dovranno chiarire, da un lato perché non è penalmente rilevante, dall’altro perché è già abbastanza evidente, è che la vita di Lanfranco Cirillo, l’uomo che si è conquistato (suo malgrado?) le copertine con l’appellativo di architetto di Putin, è stata ed è particolarmente movimentata. Il processo a suo carico per esterov