Tutela delle prove e riservatezza delle indagini diventano a rischio di interferenze per la spettacolarizzazione mediatica che viene loro data. Così un richiamo contenuto in una lettera inviata dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo a Gianluca Vinci, presidente della Commissione d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi. Vinci, attaccato per questo anche da alcuni avvocati difensori, ha replicato dicendo che, invece, la lettera di Melillo «chiarisce definitivamente come la Commissione abbia giustamente ricondotto, fin dall’inizio dei propri lavori, quanto accaduto a Siena in ambito ’ndranghetista».
La comunicazione ha suscitato le reazioni dei legali di Giuseppe Mussari, ex presidente di Mps, e Gabriele Ceccherelli, ex calciante fiorentino, i due che di recente sono stati indicati dalla Commissione come i presunti protagonisti di un’azione intimidatoria, poi finita in tragedia, ai danni dell’ex capo della comunicazione di Mps, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla sede della banca a Siena.
La Procura di Brescia
Melillo, «d’intesa con i Procuratori distrettuali di Firenze, Bologna e Brescia», nella missiva richiama la necessità di garantire «efficacia e riservatezza» alle investigazioni, esposte a «rischi di interferenza ed esposizione mediatica». Tra le preoccupazioni espresse c’è il rischio di «gravi dispersioni probatorie» in caso di inosservanza delle forme prescritte per la raccolta di dichiarazioni potenzialmente autoindizianti, anche da parte di detenuti in regime di 41-bis.
I nomi di Mussari e Ceccherelli erano stati indicati il 19 ottobre dal presidente Vinci sulla base di elementi acquisiti dai consulenti parlamentari anche attraverso colloqui con detenuti. Secondo la ricostruzione riferita, Giuseppe Mussari, ex presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena dal 2006 al 2012, sarebbe stato il mandante di un’azione intimidatoria ai danni di David Rossi. Il fiorentino Gabriele Ceccherelli, detto «Zena», ex calciante del Calcio storico, avrebbe invece organizzato la fase esecutiva, individuando le persone da coinvolgere, al momento non identificate. Allo stato, si tratta di ipotesi della Commissione parlamentare, non di responsabilità accertate in sede giudiziaria. Le ricostruzioni sono state tuttavia trasmesse all’autorità giudiziaria e sono ora al vaglio delle procure antimafia.
«Per primi abbiamo inviato nel 2024 gli atti alla Dda di Bologna», afferma Vinci, che si dice «soddisfatto» della comunicazione di Melillo per l’ufficializzazione dello scenario in cui sarebbe maturata la morte di Rossi. La lettera è arrivata «come da me sollecitato» nei 30 giorni durante i quali la Pna aveva ottenuto dalla Commissione di non pubblicare gli omissis. Dopo Bologna, «li abbiamo trasmessi alla Dda di Brescia, e oggi proprio queste sono due delle tre Dda che indagano, unitamente alla Dda di Firenze», aggiunge Vinci, che ha ringraziato il procuratore nazionale antimafia.
I legali
Non sono dello stesso parere i legali. «La Procura antimafia è intervenuta per riportare le attività della Commissione nei binari previsti dalla legge, anche riguardo al tema dell’esposizione mediatica», afferma l’avvocato Fabio Pisillo, che assiste Mussari. L’avvocato Federico Bagattini, difensore di Ceccherelli, sostiene che Melillo «richiama questioni di grande rilevanza. Il rischio di interferenze con le indagini giudiziarie, la tutela delle fonti di prova e la divulgazione di informazioni riservate impongono una riflessione seria sul metodo della Commissione».
Vinci replica parlando di «stupore» per le dichiarazioni dei difensori di Mussari e Ceccherelli, «che interpretano incredibilmente come attacco alla Commissione la lettera del procuratore Melillo», che invece, secondo il presidente, «certifica l’apertura di tre nuovi fascicoli di indagini su quello che per anni è stato archiviato come suicidio».