Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Morte David Rossi, anche la Dda di Brescia apre un fascicolo

La Procura antimafia approfondisce possibili intrecci con la criminalità organizzata tra Mantovano e Viadana e alcuni movimenti finanziari
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

La Procura vuole fare luce sulla morte di David Rossi - © www.giornaledibrescia.it
La Procura vuole fare luce sulla morte di David Rossi - © www.giornaledibrescia.it

Anche la Direzione distrettuale antimafia di Brescia ha aperto un fascicolo sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena trovato senza vita il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Il fascicolo è arrivato la scorsa estate sul tavolo della pm Claudia Passalacqua e punta ad approfondire gli eventuali intrecci con la criminalità organizzata, in particolare nel Mantovano e nell’area di Viadana.

Collegamenti

La pista è quella dei possibili collegamenti con la cosca di ’ndrangheta Grande Aracri, originaria di Cutro, in Calabria, e radicata da anni tra Mantovano ed Emilia. Al centro degli approfondimenti ci sarebbero alcuni movimenti finanziari.
La Dda bresciana è una delle tre direzioni distrettuali antimafia che stanno approfondendo aspetti della vicenda: le altre sono quelle di Firenze e Bologna. I rispettivi filoni riguarderebbero contesti e possibili collegamenti differenti.
La riapertura degli approfondimenti si inserisce nel nuovo quadro emerso dai lavori della commissione parlamentare d’inchiesta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Procura di BresciaMorte David RossiBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...