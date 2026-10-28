Morte David Rossi, anche la Dda di Brescia apre un fascicolo

Anche la Direzione distrettuale antimafia di Brescia ha aperto un fascicolo sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena trovato senza vita il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Il fascicolo è arrivato la scorsa estate sul tavolo della pm Claudia Passalacqua e punta ad approfondire gli eventuali intrecci con la criminalità organizzata, in particolare nel Mantovano e nell’area di Viadana.
Collegamenti
La pista è quella dei possibili collegamenti con la cosca di ’ndrangheta Grande Aracri, originaria di Cutro, in Calabria, e radicata da anni tra Mantovano ed Emilia. Al centro degli approfondimenti ci sarebbero alcuni movimenti finanziari.
La Dda bresciana è una delle tre direzioni distrettuali antimafia che stanno approfondendo aspetti della vicenda: le altre sono quelle di Firenze e Bologna. I rispettivi filoni riguarderebbero contesti e possibili collegamenti differenti.
La riapertura degli approfondimenti si inserisce nel nuovo quadro emerso dai lavori della commissione parlamentare d’inchiesta.