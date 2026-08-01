Da Bergamo al lago d’Iseo senza auto: attivi i pacchetti bus + battello

Raggiungere il lago d’Iseo lasciando l’auto a casa per questo agosto è un po’ più semplice, grazie ai biglietti integrati per bus e battello messi a disposizione da Arriva Italia e Navigazione Lago d’Iseo. L’iniziativa, attiva per tutto il mese di agosto 2026, permetterà di acquistare in un’unica soluzione i biglietti per il trasporto su autobus e quello via lago, collegando la rete di Arriva Italia con i servizi di navigazione.
Partenza da Bergamo
Sono due le proposte disponibili durante il mese di agosto. La prima è il biglietto Bus + Tour dell’Alto Lago, pensato per chi vuole raggiungere Lovere partendo da Bergamo.
Il viaggio prevede l’utilizzo della linea C di Arriva Italia fino a Lovere e la partecipazione al Tour dell’Alto Lago in battello, con partenza alle 11.25. Il biglietto comprende la libera circolazione sulla linea autobus e il tour in navigazione.
Il costo è di 16,50 euro per le persone adulte, con la possibilità di accompagnare gratuitamente un bambino o una bambina sotto i 6 anni appartenente allo stesso nucleo familiare. Per i bambini e le bambine tra i 6 e i 14 anni il prezzo è invece di 11 euro.
La seconda proposta è il pacchetto Bus + Monte Isola, che consente di raggiungere una delle destinazioni simbolo del Lago d’Iseo. Il percorso parte da Bergamo con la linea E di Arriva Italia fino a Tavernola Bergamasca, da dove è previsto il collegamento in battello verso Monte Isola, la più grande isola lacustre d’Europa.
Il biglietto comprende il viaggio di andata e ritorno in battello e il contributo di sbarco. Il prezzo è di 14,50 euro per le persone adulte, con la possibilità di accompagnare gratuitamente un bambino o una bambina sotto i 6 anni dello stesso nucleo familiare.
Quando sono validi i biglietti integrati
Le due formule hanno periodi di utilizzo differenti. Il biglietto Bus + Tour dell’Alto Lago è valido esclusivamente nei mercoledì compresi tra il 5 e il 26 agosto 2026. Il pacchetto Bus + Monte Isola può invece essere utilizzato dal 1° al 30 agosto 2026, dal lunedì al sabato. Entrambi i titoli di viaggio sono utilizzabili solo nella data indicata al momento dell’acquisto.
I biglietti sono disponibili attraverso i canali digitali dei partner. Il pacchetto dedicato al Tour dell’Alto Lago può essere acquistato tramite i canali di Navigazione Lago d’Iseo, mentre quello per Monte Isola è disponibile attraverso l’app Arriva MyPay.