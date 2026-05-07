Il Garda del futuro è senza barriere: turismo per tutti degli studenti

L’idea è semplice: immaginare un Garda davvero per tutti . E a provarci, almeno sulla carta, sono stati gli studenti del corso post diploma dedicato al marketing turistico dell’ Its Academy Machina Lonati , protagonisti ieri mattina al castello di Desenzano dell’incontro «Lago di Garda per tutti: idee che aprono strade».

Il lavoro

L’iniziativa, promossa dal Consorzio Lago di Garda Lombardia insieme a World4All, Avventure Accessibili e Bcc Garda, ha messo al centro il tema del turismo accessibile, affidando però il lavoro ai giovani. Divisi in gruppi, gli studenti hanno costruito itinerari inclusivi, pensando a target differenti, percorsi, strutture ricettive, attività, costi e modalità di promozione.

«L’accessibilità è un punto fermo - ha spiegato la presidente del Consorzio Stefania Lorenzoni - e in questo nuovo capitolo del progetto World4All è bello che siano stati coinvolti anche i giovani».

La guida

A portare la propria esperienza è stato soprattutto Marco Bottardi, desenzanese, fondatore di World4All: «Nel 2010 sono caduto in moto e da 16 anni sono comodamente seduto su una carrozzina - ha raccontato -. Invece di fotografare i gradini e lamentarmi, ho deciso di mettermi al servizio».

Da lì il lavoro sull’accessibilità del territorio, dalle stazioni ferroviarie alla collaborazione con Navigarda, fino alla creazione di un’app che aiuta le persone con disabilità a orientarsi tra strutture, locali e spostamenti: «Si possono abbattere molte barriere mentali».

I ragazzi

«Per loro è importante lavorare su progetti reali e non soltanto per un voto», ha spiegato il professor Alessandro Arosio. Così sono nati i diversi itinerari presentati durante la mattinata. Uno dei gruppi ha immaginato un’esperienza dedicata a famiglie con bambini autistici, tra Moniga, Soiano, Lonato e Desenzano, puntando su ambienti tranquilli, spazi verdi e attività rilassanti, dalle degustazioni alle serate attorno al fuoco. Un secondo percorso, «Oltre il limite», era pensato per adulti con mobilità ridotta, tra Salò, Gardone e San Felice, con handbike, kayak e spiagge accessibili.

Altri gruppi hanno lavorato su proposte rivolte a persone ipovedenti, alternando esperienze sportive e percorsi più orientati al benessere, tra terme, cooking class, vela e gite in barca. Più che progetti definitivi, idee e suggestioni. Ma con un obiettivo chiaro: un turismo che non lasci fuori nessuno.