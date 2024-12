Lago di Garda a gonfie vele: un 2025 con +20% di prenotazioni

Le prenotazioni per il lago di Garda sono in continua crescita e, secondo le previsioni, nel 2025 aumenteranno del 20% rispetto al già ottimo 2024. Vincenzo Telese, account manager di Booking.com per l’area, ha fatto il punto sulle tendenze turistiche durante un incontro con Desenzano Holidays, che riunisce gli operatori del settore extralberghiero.

Abitudini

Stando ai dati del portale, nel 2024 le prenotazioni sono aumentate dell’11% rispetto all’anno precedente. Le abitudini sono cambiate: se un tempo maggio era il mese clou per l’arrivo delle prenotazioni, ora sta diventando la norma il mix tra prenotazioni anticipate (gennaio) e il last minute.

Bilancio

Come è andata quest’anno? Tra le destinazioni, Sirmione sta facendo concorrenza a Riva come meta preferita sul lago, mentre Desenzano si distingue per crescita in volumi (a tariffe invariate) e in visibilità.

Previsioni

Guardando al futuro, il 2025 promette successi. Aprile sarà ottimo grazie a Pasqua e al ponte del Primo Maggio, e i mesi di giugno e luglio non sembrano essere meno favorevoli. Tuttavia maggio potrebbe soffrire per l’assenza delle festività tedesche. Desenzano e Limone sono tra le destinazioni in più rapida crescita.

Per quanto riguarda i mercati, i turisti tedeschi, britannici e polacchi continueranno a dominare, con un forte incremento del mercato polacco. E si registreranno anche segnali di ritorno da Israele e dagli Stati Uniti. Oltre che dai Paesi arabi: le presenze registrate quest’anno in particolare sull’alto lago saranno confermate.