I ladri ripresi dalle telecamere sorridono all’obiettivo durante il furto

Sono le immagini a raccontare quanto accaduto nel fine settimana in un salone di parrucchiera di Desenzano. È stata la stessa titolare del negozio a pubblicarle, commentandone amaramente il contenuto. Nelle immagini si vedono chiaramente due persone, un uomo e una donna, che, a bordo di una moto, sfondano la vetrata della porta di ingresso del negozio.
«Quando lei si accorge della telecamera, ride e incita lui ad andare avanti» racconta desolata la negoziante che poi prosegue: «Noi ogni giorno ci spacchiamo la schiena per costruire qualcosa, per avere una attività che sia dignitosa e poi loro, in pochi minuti, ci lasciano danni e paura».