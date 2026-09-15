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I ladri ripresi dalle telecamere sorridono all’obiettivo durante il furto

Il video della spaccata in un salone di parrucchiera di Desenzano pubblicato sui social. La titolare: «Noi ci spacchiamo la schiena e loro in pochi minuti ci lasciano danni e paura»
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

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Il video dei rapinatori che sorridono

Sono le immagini a raccontare quanto accaduto nel fine settimana in un salone di parrucchiera di Desenzano. È stata la stessa titolare del negozio a pubblicarle, commentandone amaramente il contenuto. Nelle immagini si vedono chiaramente due persone, un uomo e una donna, che, a bordo di una moto, sfondano la vetrata della porta di ingresso del negozio. 

«Quando lei si accorge della telecamera, ride e incita lui ad andare avanti» racconta desolata la negoziante che poi prosegue: «Noi ogni giorno ci spacchiamo la schiena per costruire qualcosa, per avere una attività che sia dignitosa e poi loro, in pochi minuti, ci lasciano danni e paura».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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spaccataFurtocommercianteDesenzano del Garda
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