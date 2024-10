Ladri in azione alla Sda di Brescia: svuotata la cassaforte

Quattro uomini travisati e con i guanti sono entrati di notte nella sede di via Bainsizza: bottino da decine di migliaia di euro

3 ' di lettura

La sede Sda di Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il bottino è ancora da quantificare nel dettaglio. Ma c’è da stare certi che si tratterà di una cifra ingente. A cui si devono aggiungere i danni, pesanti, che i ladri si sono lasciati dietro, manomettendo un muletto che però non sono riusciti ad usare, e poi scaricando gli estintori nei corridoi per creare confusione e nascondere le proprie tracce. Non un gesto di vandalismo ma una precisa strategia per coprirsi la fuga. Rapina con una pistola l’ufficio postale di Bovegno, poi la fuga È certame