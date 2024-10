Rapina con una pistola l’ufficio postale di Bovegno, poi la fuga

Un bandito solitario, con il volto travisato, ha fatto irruzione ieri attorno alle 13 all’ufficio postale di Bovegno, in Valtrompia. L’uomo ha minacciato con una pistola, non è chiaro se vera o giocattolo, l’unica dipendente che in quel momento era presente, si è fatto consegnare il denaro che era nella cassa, alcune migliaia di euro, e poi è fuggito a piedi.

I carabinieri di Gardone Valtrompia hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona per ricostruire la via di fuga del rapinatore e raccogliere elementi per identificarlo.