Strade bloccate con auto e furgoni rubati, caos a Manerbio

Tre furgoni e due auto, tutti veicoli risultati rubati, a sbarrare una strada a Manerbio. Questo si sono trovate davanti le persone che questa mattina si sono presentate nella zona industriale del paese della Bassa.

Il modus operandi richiamerebbe quello dell’episodio che risale a novembre del 2023, quando una banda prese d’assalto un negozio di lusso a Poncarale, nello specifico il magazzino centralizzato del gruppo G&B di Flero, chiudendo tutte le strade d’accesso con mezzi rubati.

Furgoni sulla strada - © www.giornaledibrescia.it

Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Verolanuova che stanno indagando per capire cosa sia avvenuto e se la banda abbia messo a segno un colpo e in quale attività. Non si esclude che i malviventi siano stati disturbati e non siano riusciti a mettere a segno il colpo.