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Ladri di rame alla Caffaro: un fermato, due complici in fuga

Roberto Manieri
Una segnalazione giunta alla centrale del 112 ha fatto scattare questa sera, intorno alle 22, l’intervento del Nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Brescia
L'intervento dei Carabinieri - © www.giornaledibrescia.it
L'intervento dei Carabinieri - © www.giornaledibrescia.it
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Una segnalazione giunta alla centrale del 112 ha fatto scattare questa sera, intorno alle 22, l’intervento del Nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Brescia. Al momento non è ancora stata quantificata con precisione la quantità di «oro rosso» trafugata all’interno del grande stabilimento Caffaro, finito nel mirino di ladri di rame.

L’allarme dei residenti

La chiamata dei residenti ha comunque permesso di interrompere l’azione di tre malviventi — due intenti a smantellare gli impianti e un terzo con il ruolo di palo — che, muniti di cesoie, stavano saccheggiando alcune strutture del sito industriale.

Uno dei presunti ladri è stato fermato e accompagnato in caserma, nella sede della Compagnia dei carabinieri di Brescia in piazza Tebaldo Brusato, per gli accertamenti di rito e la successiva segnalazione all’autorità giudiziaria.

Gli altri due complici sono invece riusciti a far perdere le proprie tracce, approfittando dell’oscurità e della vasta estensione dell’ex area industriale ai margini di via Milano. Le indagini sono in corso e proseguiranno nelle prossime ore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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