Ladri in azione nella notte a Flero pur coi residenti in camera

Hanno agito con spregiudicatezza, senza alcun timore di essere scoperti, i ladri che nella notte hanno preso di mira un complesso residenziale di via Brescia, a Flero. I malviventi, in tre di cui uno di colore, sono riusciti a introdursi in alcuni appartamenti di via 25 Aprile quindi in due case della confinante via Brescia, una delle quali era occupato da una coppia di anziani che in quel momento dormiva.
Per entrare in casa i ladri hanno forzato le tapparelle e poi le porte, riuscendo ad accedere agli appartamenti. Una volta all’interno hanno rovistato in ogni stanza, mettendo a soqquadro mobili e cassetti alla ricerca di denaro e oggetti di valore, portando via tutto ciò che sono riusciti a trovare. Terminati i colpi, hanno tentato di entrare anche in altre due abitazioni dello stesso complesso, senza riuscirvi.
Informato dell’accaduto il sindaco di Flero, Pietro Alberti, ha espresso la propria vicinanza alle famiglie colpite dal furto, invitando allo stesso tempo i cittadini a prestare particolare attenzione in questo periodo estivo ai movimenti i paese.