Ladri in azione nella notte a Flero pur coi residenti in camera

È successo in via Brescia: per entrare in casa i ladri hanno forzato le tapparelle e poi le porte, riuscendo ad accedere agli appartamenti

13 luglio 2026 1 ' di lettura

Il complesso di via Brescia a Flero - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furti in casaladriFlero Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...