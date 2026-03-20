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﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Laboratori, spettacoli e letture: in Valtrompia torna il Festival Filò

Barbara Fenotti
L’inaugurazione domani, sabato 21 marzo, nella biblioteca di Sarezzo. Chiusura del programma il 29 marzo a Concesio
Numerose attività in programma al Festival Filò - © www.giornaledibrescia.it
Numerose attività in programma al Festival Filò - © www.giornaledibrescia.it
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Libri che prendono vita, storie che diventano spettacolo e biblioteche che si trasformano in luoghi di incontro e meraviglia: torna «Filò - Festival di narrazioni per bambine e bambini», promosso dai Comuni di Concesio, Gardone, Sarezzo in qualità di Comune capofila e Villa Carcina con il supporto della Comunità montana e il contributo di Barbara Mino.

Da domani al 29 marzo la Valtrompia sarà animata da un fitto calendario di appuntamenti dedicati ai più piccoli tra letture, laboratori e spettacoli diffusi nelle biblioteche e negli spazi culturali del territorio. Il festival coinvolgerà anche le scuole: saranno infatti oltre 800 i bambini che incontreranno autori e illustratori, partecipando ad attività pensate per avvicinare in modo diretto e coinvolgente al mondo dei libri.

Il calendario

L’inaugurazione si terrà domani, sabato 21 marzo, alle 10.30 alla biblioteca di Sarezzo con uno spettacolo in replica alle 15.30, mentre domenica gli eventi si sposteranno alla biblioteca di Gardone con uno spettacolo di giocoleria.

Il programma proseguirà poi per tutta la settimana toccando anche Concesio e Villa Carcina, con appuntamenti pomeridiani rivolti a diverse fasce d’età e momenti dedicati anche ai più piccoli, a partire dalla primissima infanzia. Il calendario prevede incontri con autori, laboratori creativi, attività di lettura e momenti di intrattenimento che spaziano dal teatro alla musica fino al fumetto.

Il fine settimana conclusivo vedrà sabato 28 iniziative tra Gardone e Villa Carcina, mentre domenica 29 il festival si chiuderà a Concesio. Tra gli ospiti figurano nomi di rilievo della letteratura per l’infanzia e dell’illustrazione come Arianna Papini, Emanuela Nava, Fabrizio Silei, Eva Francescutto, Matilde Tacchini, Andrea Alesci e Christian Galli. Negli anni Filò ha saputo consolidarsi come un appuntamento molto atteso da famiglie e bambini, diventando un momento significativo per la promozione della lettura.

In coda al festival c’è l’incontro su prenotazione, rivolto a bibliotecari, docenti e persone interessate alla letteratura per l’infanzia, «Le vie della divulgazione sono infinite» in programma alle 10 alla biblioteca di Concesio con Roberta Favia. Per informazioni sul palinsesto è possibile visitare la pagina Facebook del festival.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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