Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Alla Laba si è aperto l’anno accademico tra arte e IA

Il dialogo tra Mariano Diotto e Pasquale Viscanti «La tecnologia è un amico dell’esperienza umana, dipende sempre e solo da come le utilizziamo»
Incontro alla LABA con Mariano Diotto e Pasquale Viscanti - Foto di Emanuele Scordo © www.giornaledibrescia.it
Incontro alla LABA con Mariano Diotto e Pasquale Viscanti - Foto di Emanuele Scordo © www.giornaledibrescia.it
AA

L’Accademia di belle arti Laba ha inaugurato ufficialmente l’anno accademico 2025/2026 con un appuntamento che segna l’avvio delle attività didattiche e, al tempo stesso, ribadisce il ruolo dell’Accademia come spazio di ricerca, confronto e produzione culturale. Al centro dell’evento il tema dell’intelligenza, nelle sue dimensioni umana e artificiale.

Il rapporto tra AI ed essere umano

L’inaugurazione si è articolata in un dialogo a due voci tra Mariano Diotto, esperto di neuroscienze applicate al branding e al neuromarketing, e Pasquale Viscanti, divulgatore e imprenditore nel campo dell’intelligenza artificiale. «Con l’intelligenza artificiale – ha affermato Viscanti – siamo molto avanti rispetto a quanto essa sia nella nostra quotidianità: sta diventando sempre di più un elemento che coesiste con noi».

Il confronto, aperto e trasversale, ha invitato a interrogarsi sul significato dell’essere umani oggi, su come l’AI stia ridefinendo i processi cognitivi, creativi e decisionali e sulle responsabilità che ne derivano. «La tecnologia è un amico dell’esperienza umana – ha detto Diotto – dipende sempre e solo da come le utilizziamo. La trasparenza, la responsabilità e la giustizia sono tre importanti elementi che la tecnologia deve mantenere».

Il direttore

Entusiasta il direttore Laba, Angelo Cioffi, che ha rimarcato l’importanza di questo incontro. «Non dobbiamo solo studiare e capire che cos’è l’intelligenza artificiale per poterla usare, ma dobbiamo capire cosa succede quando la utilizziamo e quali responsabilità si hanno».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Accademia di Belle Arti Labaintelligenza artificialetecnologiaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario