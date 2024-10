La presentazione ufficiale della Mille Miglia 2025

Su e giù per l’Italia a tutta velocità come su un otto… volante. La Mille Miglia non smette di stupire e nel 2025 tornerà alle origini con un tracciato speciale proprio a forma di «otto». L’ispirazione arriva direttamente dalle prime dodici edizioni dell’anteguerra, a cui la Freccia rossa renderà omaggio. Confermatissimo poi, per il terzo anno consecutivo, il quinto giorno di gara.

Tutti i dettagli dell’edizione rievocativa numero quarantatré, per la quale la macchina organizzativa si è già messa in moto, sono stati svelati stamattina nella sala del Consiglio di Palazzo Loggia.

La presentazione della Mille Miglia 2025 a palazzo Loggia © www.giornaledibrescia.it

Il percorso

Martedì 17 giugno le oltre 400 auto ammesse alla gara, attraverseranno Desenzano, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, per poi concludere la giornata di gara a San Lazzaro di Savena, comune della città metropolitana di Bologna. Il secondo giorno gli equipaggi affronteranno i Passi della Raticosa e della Futa ricalcando le orme dei piloti degli anni Trenta, quando quel tratto, fra i più impegnativi della gara, veniva affrontato nella prima parte del percorso. A seguito del passaggio da Prato e Siena, le vetture si dirigeranno verso Roma prima della risalita verso nord.

Dopo il giro di boa nella Capitale, la Freccia Rossa sarà a Orvieto, Foiano della Chiana, Arezzo e San Sepolcro; il ritorno a San Marino precederà l'arrivo della terza tappa a Cervia-Milano Marittima. Il quarto giorno, la corsa più bella del mondo attraverserà per intero l'Italia da Est a Ovest: ripartita da Cervia, la 1000 Miglia 2025 toccherà Forlì prima del taglio attraverso gli appennini fino a Empoli, dove il tracciato in risalita incrocerà quello percorso due giorni prima nella discesa verso Roma. Mantenendo la direzione a ovest, la Freccia rossa raggiungerà prima Pontedera e poi la costa tirrenica con il passaggio dall'Accademia Navale della Marina Militare a Livorno, per riprendere in seguito la risalita attraverso Viareggio e il Passo della Cisa e chiudere la penultima tappa a Parma.



L'ultimo giorno di gara porterà gli equipaggi a concludere la gara lì dove tutto era iniziato: dopo cinque giorni e poco più di mille Miglia, la sfilata di arrivo accoglierà i piloti, stanchi ma felici, sulla rampa di viale Venezia a Brescia. L’atmosfera in città sarà resa ancora più magica grazie alla concomitanza della Festa della musica.

L’obiettivo «fondazione»

«Stiamo facendo tutto il possibile per legare sempre di più la Mille Miglia alla città», commenta il presidente Aldo Bonomi, fiducioso che nel 2025 possa essere raggiunto un traguardo importante: istituire quella fondazione che metta «al sicuro» la corsa e alla quale da tempo si sta lavorando. Dal numero uno dell’Aci Brescia arriva anche il ringraziamento all’ad uscente di 1000 Miglia srl, Alberto Piantoni: per la sua sostituzione il nome più caldo è quello di Fulvio D’Alvia, attuale direttore generale. «Continuerà il processo di internazionalizzazione», assicura poi la presidente della società organizzatrice, Beatrice Saottini, che ricorda le prossime tappe negli Stati Uniti, in Cina e negli Emirati Arabi. «La Mille Miglia diventa sempre più bella, partecipata e rievocativa, guarda alla storia e alle future generazioni e porta il nome di Brescia nel mondo», rimarca la sindaca Laura Castelletti, che raccoglie la sollecitazione di Bonomi sulla fondazione sottolineando che insieme alle altre istituzioni il Comune sta proseguendo sulla strada che porta alla sua realizzazione.

La studentessa premiata

Bianca Trivella, la studentessa premiata © www.giornaledibrescia.it

Durante la conferenza in Loggia è stata anche premiata la giovanissima Bianca Trivella, che con il suo disegno ha vinto il concorso abbinato a «La Mille Miglia va a scuola», coordinato dalla professoressa Elena Pala. Charity partner di quest’anno sarà invece La Zebra onlus: la raccolta fondi (i dettagli sono sui social della odv) mira a donare all’Ospedale dei bambini un ecografo innovativo ultra veloce, come sottolineato dal direttore del Civile Luigi Caiazzo e dalla dottoressa Maria Pia Bondioni.