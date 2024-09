La torre di Travagliato diventa galleria verticale per eventi e mostre

Una nuova illuminazione, un nuovo pavimento e anche una grande sorpresa: è tutto pronto in piazza Libertà a Travagliato per la Notte Bianca di domani. «Ci sono stati importanti interventi in piazza in questi mesi - commenta il sindaco Renato Pasinetti -. Abbiamo deciso di ridare splendore a questo luogo, centro storico del paese, per l’importanza che riveste in tutti noi travagliatesi».

Come prima cosa, tutte le vecchie lampadine dei lampioni della piazza sono state sostituite con fari led, che hanno migliorato l’illuminazione della zona dotandola di una luce calda e distribuita uniformemente. Senza dimenticare il risparmio energetico garantito dall’intervento. Da poco, inoltre, si sono conclusi anche i lavori di pavimentazione: le piastre nella parte viabile, un tempo sconnesse e pericolose, sono state sostituite con porfido e pietra colorata.

«Siamo molto contenti di questi lavori: la sostituzione delle lastre era un intervento necessario, dato che avevano creato ripetuti disagi sia ai pedoni che agli automobilisti – continua il sindaco Pasinetti -. La messa in sicurezza della piazza era un obiettivo fondamentale da raggiungere».

Taglio del nastro

L'interno della torre - © www.giornaledibrescia.it

Ma è il simbolo più importante del paese, la torre civica che svetta per 36 metri al centro della piazza, la grande sorpresa: i lavori di restauro sono terminati e durante la serata, alle 22, ci sarà l’inaugurazione e i cittadini potranno ammirare il risultato.

«Abbiamo iniziato la ristrutturazione lo scorso autunno con l’idea di sistemare l’esterno e creare, per la prima volta, qualcosa di molto speciale anche al suo interno - sottolinea il primo cittadino -. Il costo non è stato irrisorio, circa 780 mila euro finanziati interamente però dai fondi del Piano Lombardia ottenuti. Era nostro dovere valorizzare la struttura: l’ultimo intervento di restauro, parziale, risaliva infatti alla Seconda Guerra Mondiale e aveva avuto come unico fine la copertura dei danni causati dalla guerra. La torre ci rappresenta, è il simbolo di Travagliato e di tutti i suoi cittadini e il risultato è sorprendente».

L’interno della torre, in passato mai utilizzato, nella visione dell’Amministrazione ospiterà mostre ed esposizioni diventando una vera e propria galleria d’arte verticale. Già domani sera tutti coloro che vorranno potranno entrare nella torre, salire fino alla cella campanaria e ammirare lo spettacolo dall’alto.