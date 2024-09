Il bocciodromo di Concesio è stato rimesso a nuovo grazie al Pnrr

La prima gara sociale dell’associazione Concesio Bocce ha accompagnato ieri la cerimonia di inaugurazione del rinnovato bocciodromo comunale di via Aldo Moro. L’intervento è stato finanziato interamente con fondi Pnrr: con circa 1,4 milioni di euro si è provveduto all’adeguamento sismico ed energetico dell’edificio e alla sistemazione della struttura adiacente che ospita il bar, l’infermeria, gli spogliatoi ed il blocco bagni. In totale parliamo di circa 900 metri quadri inseriti nel grande complesso sportivo di via Moro che accoglie, oltre al bocciodromo, la piscina, i campi da calcio e da padel, la pista di atletica.

L’intervento

L’edificio, costruito nei primi anni ‘80, presentava gravi carenze strutturali e non rispondeva alle principali norme di sicurezza in tema di antincendio e impianti. Una situazione che nel 2022 aveva quasi comportato la chiusura al pubblico della struttura in attesa di una riqualificazione. «Le risorse ottenute col Pnrr – ha affermato nel corso della cerimonia di taglio del nastro l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Terzi – ci hanno permesso di intervenire adeguatamente riconsegnando ai cittadini un edificio sicuro, funzionale e votato al risparmio energetico: secondo le stime da noi elaborate, la spesa per il riscaldamento passerà dai circa 30.000 euro annui di oggi a non più di 12.000 grazie al nuovo sistema di ventilazione meccanica, alla nuova coibentazione inserita su solaio e pareti e ai nuovi serramenti».

L'inaugurazione del bocciodromo sabato 31 agosto 2024 - © www.giornaledibrescia.it

I risparmi

Ulteriori risparmi sono previsti grazie alla nuova illuminazione a led, che consentirà anche di avere un impianto più performante. Ora gli appassionati possono godere di un impianto aperto tutto l’anno dotato di quattro piste di bocce e di una nuova gradinata. Inoltre l’associazione sportiva guidata dal presidente Giordano Temponi potrà tornare a organizzare iniziative in tutta tranquillità per un ulteriore sviluppo della disciplina.

Il sindaco Agostino Damiolini si è detto molto soddisfatto del risultato: «Un altro tassello si aggiunge al consistente programma di riqualificazione degli edifici pubblici e degli impianti sportivi iniziato nel 2021 e che vedrà nei prossimi mesi altre opere arrivare a conclusione: l’obiettivo è rendere Concesio un paese all’avanguardia sia per i livelli di sicurezza degli edifici sia per il risparmio energetico a vantaggio della collettività».