La sicurezza in acqua sul lago di Garda ora passa da Whatsapp

Informazioni in tempo reale, direttamente sul proprio cellulare, per una navigazione più sicura. È la novità messa in campo a inizio stagione 2024 dal Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera del Garda di stanza a Salò: l’attivazione del canale Whatsapp di libera fruizione «Guardia Costiera Lago di Garda».

Basta iscriversi per ricevere in modo diretto e tempestivo allerte meteo, ordinanze e avvisi ai naviganti. Insomma, tutte le indicazioni utili per navigare in modo informato e sicuro sui 370 chilometri quadrati dello specchio d’acqua benacense. Si tratta di informazioni a volte di difficile reperimento, a causa dell’elevata frammentazione normativa che caratterizza la materia, ora disponibili su un’unica piattaforma accessibile da chiunque ne abbia interesse.

Aperto il 18 gennaio 2024, il canale conta oggi 1877 iscritti. Ognuno di loro riceve sul proprio cellulare, via messaggio, ogni informazione utile per una corretta e consapevole fruizione delle acque. Innanzi tutti i bollettini e le allerte meteo con le indicazioni sui livelli di criticità (gialla, arancione e rossa) e l’eventuale rischio di temporali. Ma non solo: il canale diffonde avvisi di cauta navigazione, rendendo nota la posizione, per esempio, di reti da pesca abbandonate, oppure di tronchi o natanti alla deriva che possono rappresentare un pericolo.

Tramite Whatsapp si divulgano anche informazioni di servizio utili ai naviganti: in questi giorni è stato ad esempio segnalato che il fanale rosso del canale d’ingresso nord del golfo della Romantica, a Manerba, risulta non essere funzionante quindi pericoloso per la navigazione notturna.

Ancora non è tutto: si informano gli iscritti sulle manifestazioni nautiche in programma sul lago e si specificano i tratti di lago interdetti temporaneamente alla navigazione o nei quali è raccomandata la cauta navigazione. Vengono segnalate anche le aree lacustri chiuse alla navigazione in occasione di spettacoli pirotecnici. Infine il canale dirama le notizie relative agli interventi di ricerca e soccorso attuati o coordinati dalla Guardia Costiera sull’intero lago di Garda. Tutte informazioni preziose per gli utenti che solcano le acque del lago.

È insomma un servizio di grande rilevanza, che risponde all’esigenza di garantire una navigazione sempre più sicura e informata. Perché la sicurezza in acqua inizia in banchina, prima ancora di prendere il largo. Per questo la Guardia Costiera è sempre in prima linea anche sul fronte dell’informazione e della prevenzione.

I numeri

Ricordiamo infine che quest’anno la Guardia Costiera del Garda può contare su 46 militari agli ordini del comandante Antonello Ragadale, 10 unità navali (6 sulla sponda bresciana, 2 in Veneto e 2 in Trentino), 6 mezzi terrestri e 4 sedi (a Salò, dove c'è la sala operativa funzionante h24, Desenzano, Lazise e Torbole). Dal 1999 al 2023 sono state soccorse 5.714 persone e nell’anno in corso se ne contano già oltre 130; circa mille, invece, sono state le persone salvate in imminente pericolo di vita.