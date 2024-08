Tragedia a Riva del Garda, annega un 27enne di Cigole

Un ragazzo di 27 anni, Tarandeep Singh di origini indiane ma residente a Cigole nella Bassa bresciana, è morto oggi a Riva del Garda, in provincia di Trento, annegando nel lago.

Dalle primissime informazioni pare che il giovane, che era sul posto con alcuni suoi amici, sia finito sott’acqua a Punta Lido, zona dove a luglio persero la vita Hanna Shabratska e Oleksiy, madre e figlio.

Da quanto si apprende a lanciare l’allarme attorno alle 17.30 sono stati gli amici di Tarandeep, in quel momento in acqua con lui. Ancora da capire se il giovane, che pare sapesse nuotare, si sia inabissato per una congestione, per un malore o per le correnti del lago.

Fatto sta che i sommozzatori dei Vigli del fuoco di Trento, sul posto insieme ai colleghi di Riva, alla Guardia Costiera, Trentino emergenza, Carabinieri e i volontari di Spiagge sicure, hanno recuperato il ragazzo dopo una decina di minuti di ricerche e a terra sono iniziate le manovre di rianimazione da parte del personale sanitario. Nonostante i tentativi di salvarlo non hanno potuto però far altro che constatare il decesso dell'uomo.