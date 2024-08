Si allontana dai genitori mentre nuota nel Garda, 15enne ritrovata

Attimi di terrore oggi poco dopo le 15 alla spiaggia del Lido, a Fasano di Gardone Riviera, per una ragazzina persa di vista dai genitori durante un bagno. La 15enne, una turista tedesca, era stata vista nuotare per l’ultima volta all’interno delle boe rosse che delimitano la zona di balneazione e poi era scomparsa dal raggio visivo dei genitori.

Immediato l’allarme alla sala operativa della Guardia Costiera di Salò, giunta sul posto con due mezzi affiancati da unità dei Vigili del Fuoco e dei Volontari del Garda, dalle quali si sono immersi i sub per ricerche di profondità. Stava per decollare anche un elicottero dei Vigili del Fuoco quando, dopo un ora di ricerche, la ragazzina è stata intercettata e recuperata mentre nuotava al di fuori dell’area delimitata dalle boe rosse.

Presenti in spiaggia anche Carabinieri, Polizia Locale e un’autoambulanza del 118, tutti allertati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera.