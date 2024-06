La prima corsa della Freccia orobica è partita da Brescia

Valige, zainetti, cappelli di paglia e qualche monopattino. Ma soprattutto tanta voglia di mare. La prima corsa della Freccia orobica, il treno che dal 1970 porta i lombardi nelle località della rivera romagnola e a Pesaro, è partita stamattina da Brescia. Novità di quest’anno lo start bresciano, che sostituisce la stazione di Bergamo interessata dai lavori su alcuni binari.

A partire sono soprattutto nonni e nipoti, ma fra la folla ci sono anche giovanissimi alle prese con il primo viaggio senza genitori. «Sono tanti anni che prendiamo questo treno per raggiungere Rimini - dice Mariella che partirà con la nipote adolescente Matilde - . Sarà come sempre una bella vacanza». Con loro anche i nonni Liliana e Paolo che porteranno i loro nipoti Camilla e Cristiano a Bellaria: «Bellissimo, non vedevamo l’ora di partire - dice nonna Liliana - . Ci avrebbero accompagnato anche in auto, ma noi preferiamo il treno perché ci possiamo muovere e stare più comodi». Come loro anche Mara e Antonella nonne di Vittoria e Camilla: «È la prima volta dopo tanti anni che riprendiamo la Freccia orobica - raccontano - . È comoda e quest’anno avevamo voglia di fare le nonne e partire con le bimbe». Il servizio cominciato oggi durerà fino al 25 agosto.