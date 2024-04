Freccia orobica, cambiamenti sulla linea: tagliate fuori le stazioni di Palazzolo e Rovato

A partire dal nuovo orario estivo di Trenitalia, la conosciuta Freccia orobica (ora Orobica line, altrimenti nota come il treno della riviera romagnola) subirà una variazione che vede Brescia come protagonista. A causa dei lavori programmati nella stazione di Bergamo, infatti, questo servizio ormai ultracinquantenne partirà e si attesterà al ritorno nella stazione di Brescia. È un cambiamento che però taglia fuori le stazioni di Rovato e Palazzolo sull’Oglio, le quali per l’estate 2024 vedono perdere il collegamento diretto per la Riviera e Pesaro, dove il treno termina la corsa.

A livello di orario il servizio non subisce invece variazioni: lascerà la stazione di Brescia alle 8.09 per arrivare a Rimini alle 12.57 ed a Pesaro alle ore 13.28; il ritorno è previsto partire da Pesaro alle 14.33 e da Rimini alle 15:09, mentre l'arrivo a Brescia è previsto alle 20.34. Il collegamento circolerà tutti i giorni dal 9 giugno fino al 25 agosto.