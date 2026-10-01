La Mela di Aism torna nelle piazze dal 2 al 4 ottobre

Tre milioni di mele, 14mila volontari e oltre 5mila piazze italiane. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre torna La Mela di Aism, l'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per raccogliere fondi destinati alla ricerca scientifica, ai servizi e alla tutela dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.
L'appuntamento, organizzato in occasione della Giornata del Dono e sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, permetterà di sostenere Aism scegliendo tra mele rosse, gialle e verdi.
Nelle piazze i volontari distribuiranno la tradizionale borsa rossa dell'associazione, con un sacchetto da 1,8 chili di una delle tre varietà disponibili: Noared, Golden Delicious oppure Granny Smith. La donazione minima è di 12 euro.
Tante le piazze che accoglieranno l’iniziativa, in città ma anche in provincia: si possono trovare qui.
Una diagnosi ogni tre ore
In Italia sono 150mila le persone che convivono con la sclerosi multipla e ogni anno vengono registrate circa 3.650 nuove diagnosi, in media una ogni tre ore.
La malattia, che colpisce il sistema nervoso centrale, rappresenta la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. Interessa prevalentemente le donne e una persona su due riceve la diagnosi prima dei 40 anni. Può manifestarsi anche in età pediatrica: circa il 10% delle diagnosi riguarda bambini e adolescenti sotto i 18 anni.
Il costo sociale della malattia viene quantificato in 6,7 miliardi di euro all'anno.
L'impegno di Aism riguarda anche patologie correlate come i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) e la MOGAD, malattia legata agli anticorpi anti-MOG: complessivamente interessano in Italia tra 1.500 e 2mila persone.
La campagna Rai e il numero solidale
La Mela di AISM rientra nella campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi ospitata sulle reti Rai dal 28 settembre al 4 ottobre.
È possibile contribuire anche attraverso il numero solidale 45512, con un Sms o una chiamata da rete fissa. Le donazioni sosterranno NeuroBRITE – FISM Research Center, centro dedicato alla ricerca neuroriabilitativa.
Anche quest'anno il volto della campagna è lo chef Alessandro Borghese, al fianco di Aism da dodici anni, insieme alla madrina Antonella Ferrari e, tra gli altri sostenitori, all'attore e ballerino Ivan Cottini.
Per conoscere la piazza più vicina o prenotare la propria borsa di mele è possibile consultare il sito di Aism oppure rivolgersi alla sezione provinciale dell'associazione.